В центре Владимира сотрудники ЦУГД устанавливают новый бордюрный камень

Фото из телеграм-канала администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщает, что сотрудники МКУ «ЦУГД» начали с приходом теплой погоды вести работы по установке бордюрного камня на ряде улиц областного центра.

В частности, 29 мая проводилась установка бордюров в районе дома №45 по улице Большая Московская. То есть рядом со зданием областной полиции. В общей сложности городские коммунальные службы поставят на данном участке 150 новых бордюрных камней. При этом в ЦУГД отметили, что они делают все, чтобы в районе пешеходных переходов камни устанавливаются таким образом, чтобы не мешать людям переходить дорогу.

Также обновляют бордюры на улицах Луначарского, Сперанского и Гагарина. А еще в ЦУГД сказали, что замена бордюрного камня не мешает проведению других дорожных работ: установке ограждений тротуаров от проезжей части, а также ямочному ремонту дорожного покрытия.