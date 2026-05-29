НовостиОбщество29 мая 2026 7:08

Во Владимирской области откроют второй памятник Сперанскому

Он появится в селе Черкутино
Виктория СУХОВА
Так выглядит памятник Сперанскому во Владимире

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

29 мая состоится открытие памятника русскому государственному деятелю Михаилу Сперанскому. Он появится на малой родине реформатора и законотворца - в селе Черкутино Собинского округа.

Создал памятник известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Скульптура изображает Михаила Сперанского за работой. Рядом с ним свод законов, рукописи, свеча. Высота бронзовой скульптуры вместе с постаментом составит 5 метров.

Торжества продолжит вручение Всероссийской правовой премии имени Сперанского. В этом году её лауреатами стали руководители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский и Правового управления Московской патриархии Русской Православной Церкви игуменья Ксения.

Надо отметить, что это будет второй памятник Сперанскому во Владимирской области. Первый появился во Владимире, около здания областного суда в 2024 году.