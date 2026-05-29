Во Владимире завели уголовное дело из-за падения женщины в шахту лифта

Следственный комитет по Владимирской области завел уголовное дело из-за падения женщины с ребенком в шахту лифта надземного пешеходного перехода по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, ЧП произошло вечером 28 мая во Владимире. 34-летняя женщина с коляской, в которой находился годовалый ребенок, решила воспользоваться лифтом в надземном пешеходном переходе, который находится через дорогу в районе дома №2 по улице Лакина. Неожиданно она упала в шахту. На место тут же прибыли спасатели, врачи и мэр Сергей Волков.

Пострадавших увезли в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Они получили ушибы.

Сотрудники СК установливают все обстоятельства и причины произошедшего.