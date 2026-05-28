Мэрия ищет подрядчика для благоустройства смотровой площадки на Георгиевской

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смотровую площадку на Георгиевской ждет благоустройство. Сейчас она находится в неприглядном состоянии - вокруг памятника Долгорукому валяются кирпичики, а сама плитка пошла волнами.

Сейчас мэрия Владимира ищет подрядчика, которая приведет в порядок смотровую. Власти готовы заплатить за работы чуть более 16 миллионов рублей.

Проект предполагает замену плитки на площадке и тротуарах, устройство лестницы с гранитными ступенями, установку новых чугунных лавочек и урн. Также необходимо оштукатурить и покрасить фасады ближайших зданий, сделать газоны, установить противоливневые водоотводные лотки, посадить живую изгородь из клематисов.

При этом перед началом работ необходимо снести навес кузни Бородиных и чайный домик. Они "загораживают часть видовой панорамы смотровой площадки".

"На месте чайного домика предусмотрена зона отдыха в тени существующей раскидистой ивы. Фоном зоны отдыха послужит вьющаяся лиана - клематис мелколистный "Фаргезиоидес", который декорирует и скрывает металлический забор кузни. Рекомендуется обязать собственника кузни декорировать металлические ворота элементами в старорусской стилистике", - отмечается в документах.

Что касается памятника князю Юрию Долгорукому, то его временно демонтируют, а потом подложат под него белый гранитный постамент.

Все работы должны быть завершены до конца августа.