Благоустроить смотровую на Георгиевской планируют летом

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смотровая на Георгиевской – одно из любимых мест горожан и туристов. Оттуда открывается красивый вид на Успенский собор, мост и пойму Клязьмы. Однако сейчас территория выглядит неприглядно.

Брусчатка в нескольких местах пошла волнами, образовавшуюся дырку у ступенек заделывал 19 мая один-единственный рабочий. Также на смотровой не хватает растительности и скамеек. Кроме того, прямо по центру в прошлом году установили памятник Юрию Долгорукому, но постамент до ума так и не довели. Сейчас вокруг памятника разбросаны кирпичики, об которые можно легко споткнуться. Да и красоты они не добавляют.

19 мая образовавшуюся дырку у ступеней заделывал рабочий. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Специалисты приступят к работам по благоустройству смотровой на Георгиевской в летний период, но точных сроков нет. Также приведут в порядок территорию у памятника князю Владимиру, - отметила официальный представитель администрации города Юлия Жирякова.

Напомним, что на смотровой необходимо заменить плитку и гранитные ступени, установить пять чугунных скамеек «Нескучный сад» и три скамейки «Черниговских», 15 уличных светильников и два архитектурных прожектора, направленных на скульптуру. Также специалисты должны засеять склоны газонной травосмесью «Сила Суздаля», установить водосборные лотки с решеткой на примыкании к улице Георгиевской. Они позволят перехватывать и распределять часть потока.

Работы оценили в 40 миллионов рублей, но позже контракт был расторгнут, поскольку смету решили переделывать «в связи с включением в проект дополнительного участка благоустройства».

Брусчатка пошла волнами. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Возвращаясь к самому памятнику, надо отметить, что не всем пришлась по вкусу сама фигура князя. Пятиметровый бронзовый Юрий Долгорукий стоит на гранитном постаменте и держит в руке макет храма, опираясь на меч. Его взор обращен в сторону Георгиевской церкви. Жители говорят, что памятник выглядит слишком громоздким и «потертым».

Более того, несколько лет подряд смотровую на Георгиевской задействовали в качестве площадки фестиваля «Яркий мир», который проводит Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. На ней ставили сцену, где выступали музыканты. Теперь, по всей видимости, об этой локации придется забыть.