"Спартак" позвали на экскурсию в Гусь-Хрустальный после разбитого кубка

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов на своей странице в мессенджере MAX опубликовал сообщение, в котором он официально пригласил от лица мэрии московский футбольный клуб «Спартак» на экскурсию на Гусевской Хрустальный завод, где изготавливается Кубок России по футболу. Также он написал, что в городе будут рады видеть делегацию красно-белых в юбилейный для Гусь-Хрустального год (городу исполняется 270 лет).

В качестве доказательства Соколов приложил к сообщению скан официального письма, направленного в адрес клуба. В нем было написано, что в администрации "с особым трепетом отреагировали на то, что трофей, изготовленный в нашем городе, пострадал в результате эмоционального празднования". Также игрокам "Спартака" пообещали, что они, если приедут, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению сувениров из стекла.

Напомним, что вся эта история произошла после того, как 24 мая у игрока московского "Спартака" Пабло Солари во время празднования победы в финале Кубка России рассыпался прямо в руках хрустальный кубок. Но нижняя часть отвалилась не просто так. Игрок так активно поднял кубок вверх, что крышка соскочила, и падая, задела нижнюю часть. Это и привело к инциденту.