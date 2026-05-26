В 5 домах на улице Тихонравова отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Утром 26 мая во Владимире на улице Тихонравова забил фонтан. Произошла утечка на водопроводе.

К устранению аварии приступили специалисты Владимирводоканала. В связи с проводимыми работами будет временно отключена холодная вода в пяти близлежащих домах по адресам: улица Тихонравова, дома № 8, 8-а, 9, 10, 10-б.

Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки и вернуть воду в дома, уверяют в администрации Владимира.