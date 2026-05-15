18 мая можно будет бесплатно посетить Владимиро-Суздальский музей-заповедник

18 мая, в Международный день музеев, все владимирцы смогут бесплатно посетить объекты, экспозиции и временные выставки в каждом из филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В честь праздника будут открыты все действующие экспозиции, независимо от режима выходных дней, сообщают в ВСМЗ.

Праздник отмечается ежегодно 18 мая с 1978 года, объединяя более 100 стран для популяризации роли музеев в развитии общества.

Также 16 мая состоится акция "Ночь музеев", в рамках которой пройдут концерты, мастер-классы, выставки и другие мероприятия. Вход на многих из них свободный.