В «Ночь музеев» владимирцев приглашают на экскурсии и мастер-классы

Уже в эти выходные состоится Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Родное», что перекликается с проведением Года единства народов.

По традиции, во всех музеях областного центра и других учреждениях культуры подготовили концерты, спектакли, выставки, творческие занятия.

Музей непридуманных историй

Музей совместно артистами Владимирского областного театра кукол подготовил театрализованный мастер-класс «Тайная жизнь музейных предметов». Представьте, если бы чашки, брошки, утюги, самовары вдруг ожили, что бы они рассказали? У участников будет возможность самостоятельно придумать историю персонажа, научиться оживлять предметы и поучаствовать в импровизационном спектакле. Начало в 20 часов. Необходима предварительная запись по телефону: 77-17-13.

Музей ложки

В музее пройдет мероприятие про необычные ложки - ложку-веретено, ложку блинную, ложку для варенья. Кроме этих предметов, будут и угощения, для которых они предназначены - медок, блинчики, варенье - все самое родное. Начало в 19 часов. Необходима предварительная запись по телефону: 77-17-13.

Музей детектива

В Музее детектива пройдет квест «Отпечатки на руле» (14+). Обещают все компоненты настоящего детектива: и происшествие, и загадки с расследованием. Место действия - улицы нашего города, поэтому владимирцев просят одеться по погоде. В ходе расследования участники узнают множество интересных фактов про улицы, дома, известных людей Владимира. Начало в 21 час. Необходима предварительная запись по телефону: 77-17-13.

Музея «Старая аптека»

Здесь проведут тематическую экскурсию «Первая владимирская аптека: рецепты и судьбы» (12+). Участники откроют историю первой аптеки Владимира - места, где больше полутора веков спасали жизни и хранили секреты. В программе: подлинные истории XIX–XX века, удивительные биографии. Время проведения: 18, 19, 20 часов. Необходима регистрация.

Владимирский городской историко-краеведческий музей

В здании планетария в 16 часов откроется творческая мастерская по созданию картины в смешанной технике «Моё родное» (цена - 300 рублей). В 18.00 и 19.30 пройдет экскурсия по выставке «Мы из Бессмертного полка» (цена - 150 рублей).

С 18 до 21 часа можно посетить выставку военно-исторических клубов Владимира «Победа, объединившая народы» и увидеть макеты различных видов оружия и униформы времен Великой Отечественной войны, посмотреть фильмы о войне, познакомиться с созданием ракетно-космической программы нашей страны, её связью с городом Владимиром (вход свободный). В 18.30 начнется лекция-сеанс «Великие люди земли Владимирской» (цена - 170 рублей), в 20.00 – лекция-сеанс «Александр Невский - защитник земли Русской» (цена - 170 рублей).

Центр пропаганды изобразительного искусства

На втором этаже с 18 до 22 часов можно посетить художественный салон. Также в 18.10, 19.10 и 20.10 пройдет экскурсия по постоянной экспозиции Владимирской школы живописи «Приглашаем в мир родного искусства» (цена – 200 рублей). в 18.40 начнется «Музыкальная феерия» в исполнении саксофониста, студента Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина. В 19 часов приглашают на мастер-класс по изготовлению открытки в особой технике «Родной свет. Секреты древних икон» (необходима предварительная запись).

На третьем этаже пройдет концертная программа «Танцы народов России», экскурсия по выставке Михаила Изотова «Пейзаж как исповедь», показ фильмов о художниках «Живая нить традиций». Стоимость единого билета на все мероприятия – 150-250 рублей.

На четвертом этаже можно увидеть выставки «Потоки времени» Людмилы Хорошевой и «Человек. Пространство. Время» Николая Лагойда. Самых юных гостей ждет мастер-класс «Раскрась-ка на родной земле», где можно творить по мотивам картин Владимирских художников. Также участниках предложат сделать из шерсти знаменитую «Владимирскую вишню» (цена 400 рублей), освоить традиционный «Владимирский шов» (по предварительной записи), создать открытку в технике коллажа (по записи). Предварительная запись по телефону: 77-91-18.

Музейный центр «Палаты»

С 18 до 22 часов можно посетить выставки «Музей-судьба», «Сунгирь», «Христос и грешница», «Память усадебных интерьеров», а также другие экспозиции. Необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

В читальном зале подготовят аудиоинсталляцию «Тайны звучащей традиции: народные песни этносов России», викторину «Народы большой страны: загадки традиций», книжную выставку «Калейдоскоп культур – голоса традиций». Необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

В кинозале будут показывать диафильмы, также там пройдет музыкальная программа в исполнении солистов Центра классической музыки. В 20.45 – проект «Имя 33. Ольга Розанова. Русская авангардистка». Необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

В экспозиции «Старорусская школа» в 19.30 пройдет воркшоп по чеканке «Небесные светила» (цена – 300 рублей), а в выставочном зале – мастер-класс с художником «Цветочный прорыв» (цена – 300 рублей).

В художественной мастерской в 18.00 и 19.30 пройдет занятие для детей «Майская зелень» (цена – 150 рублей). В это же время состоится аудиоспектакль «Музейные сказки» (цена – 100 рублей). В 18.15 и 20.00 в гончарной мастерской пройдет занятие «Рельефы Дмитриевского собора. Древо жизни» (цена – 200 рублей). В 18.30 в ткацкой мастерской – занятие «Краса Владимирской земли» (необходимо оформить бесплатный билет). В 19.00 в архитектурной мастерской состоится игротека (нужно оформить бесплатный билет).

Музей «Старый Владимир»

С 18 до 22 часов можно посетить выставку «На память с любовью» и экспозицию «Старый Владимир». Необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

Музей природы

В 18, 19 и 20 часов пройдет экскурсия «Путешествие по ночному лесу с фонариком». Цена билета – 300 рублей.

Также в этот вечер по бесплатным билетам можно посетить Дом-музей Столетовых, Дмитриевский собор и Музей хрусталя и стекла XVIII – XXI веков.

Экскурсии

Новинками этого года являются две экскурсии. Первая «Владимир Алисы Аксеновой» пройдет по маршруту: Театральная площадь – Георгиевская улица – Соборная площадь – Успенский собор – Пушкинский бульвар – площадка у Дмитриевского собора – парк «Липки». Начало в 17 часов. Сбор у Музея хрусталя и стекла. Необходимо оформить бесплатный билет на сайте ВСМЗ.

Вторая – автобусная экскурсия «Князь Андрей. По местам киносъемок». Ее маршрут: музейный центр «Палаты» (выставка «Икона 12 в. Богоматерь Боголюбская. Новое обретение» - посещение Свято-Боголюбского женского монастыря, осмотр архитектурного ансамбля церкви Рождества Богородицы, прогулка к церкви Покрова на Нерли и экскурсия – переезд в поселок Боголюбово - село Кидекша и возвращение обратно. Начало в 14 часов. Цена взрослого билета – 2000 рублей, дети от 12 до 14 лет – 1800 рублей.