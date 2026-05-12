Спортсмен из Владимирской области завоевал золото турнира по ММА

фото со страницы Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Нижнем Новгороде прошли крупные всероссийские соревнования по ММА «Джуниор Файтер».

Этот турнир поистине уникален: участие в нем принимают совсем еще юные спортсмены возрастом от 12 до 17 лет, но все условия, как у профессиональных бойцов.

Несколько дней ярких поединков самых перспективных спортсменов страны, в числе которых оказался и спортсмен из Владимирской области. Как сообщает региональное Министерство физкультуры и спорта, Глеб Жильцов провел три поединка, во всех досрочно одержал верх над соперниками, и стал победителем.