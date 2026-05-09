На площади Победы во Владимире диктуют правила безопасности по громкой связи

Во Владимире все готово к празднованию 9 мая. В 10 часов утра на площади Победы стартует парад военной техники, а также торжественный митинг, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. На месте уже находится наш журналист, который позже расскажет в подробном материале, как все прошло.

А пока на площадь стягивается народ. Кроме простых людей на место событий прибыли уже ряд ветеранов, представители администрации города и Правительства области, депутаты, главы управлений. Но руководителей пока нет.

Тем временем, как сообщает наш корреспондент, на площади Победы по громкой связи диктуют меры безопасности, что связано с возможной угрозой атак БПЛА. В связи с этим даже была скорректирована программа празднования на 9 мая. В частности, сам митинг был сокращен, а уличные гуляния в парках после вовсе отменены.