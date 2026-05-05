День Победы во Владимире 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

Во Владимире полным ходом идет подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Творческие коллективы приготовили для 32 ветеранов мини-концерты во дворах. Всего запланировано 27 таких выступлений.

В этом году из-за угрозы украинских беспилотников было решено сократить праздничную программу на площади Победы. Все концерты перенесли с открытых площадок в учреждения культуры.

- 6 мая в 18.30 в Доме культуры молодежи пройдет мультижанровый концерт «1418 дней от выстрела до салюта». 7 мая в 18.30 в Центре культуры и искусства на Соборной свою программу «Песня тоже воевала» представит камерный хор «Распев». 8 мая в 11 часов в Городском дворце культуры состоится торжественное мероприятие «Дорога Победы» с участием первых лиц города. А уже вечером Центр классической музыки приглашает горожан на концертную программу Городского духового оркестра «Победный май», - рассказала начальник городского управления культуры Елена Ермакова.

Что же касается 9 мая, то в 10 часов начнется парад, однако военной техники ждать не стоит. После выступления первых лиц региона и города состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Памятная акция пройдет и у Князь-Владимирского кладбища.

За порядком будут следить сотрудники Росгвардии, полиции, народной дружины, представители казачества, частных охранных агентств, волонтеры. На площади Победы будут организованы контрольно-пропускные пункты. Сумки жителей будут проверять, поэтому на парад лучше не приносить запрещенные предметы.

- В случае объявления по громкоговорителю сигнала «Воздушная тревога», не создавая паники, нужно следовать указаниям волонтеров в жилетах и сотрудников правоохранительных органов, - отметил начальник управления территориальной безопасности и муниципального контроля Алексей Суровцев.

В прошлом году после торжественной части владимирцы оставались послушать выступление артистов или перемещались в парки, где проходили тематические программы. Однако в этом году придется отправиться домой. Традиционного салюта также можно не ждать.

Несмотря на это, с 7 до 14 часов ограничат движение транспорта по проспекту Ленина – от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. А значит, жителям или придется идти до дома пешком, или ехать в объезд. О том, как будет ходить транспорт, вы сможете прочитать у нас на сайте в ближайшее время.