У Владимирского театра драмы высадили 13 берез

фото пресс-службы Владимирского театра драмы

19 сентября Владимирский академический театр драмы провёл акцию "Вторая жизнь берёзовой рощи". На месте уже существующей рощи справа от театра, высаженной в год открытия здания театра более 50 лет назад, посадили 13 новых деревьев. Акция приурочена к 175 - летию основания драматического театра во Владимире.

Гостем мероприятия стала министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина. Она отметила, что считает данную миссию очень почётной.

В знаменательном и памятном событии приняли участие директор Борис Гунин, ветераны сцены- народные артисты России Галина Иванова, Николай Горохов, заслуженные артисты России Татьяна Евдокимова, Андрей Щербинин, заслуженный артист Эстонской ССР Владимир Лаптев, председатель Наблюдательного совета театра Виктор Малыгин, а также более молодые артисты и административный состав театра.