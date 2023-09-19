В Меленковском районе 77-летний мужчина погиб в жатке комбайна

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту гибели 77-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пожилой мужчина случайно попал в жатку комбайна, который занимался уборкой кукурузы на местном поле. В результате пострадавший от полученных травм скончался.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются очевидцы случившегося. Проверка по данному факту продолжается.