В Судогде открыли памятную доску погибшему на СВО военнослужащему

Фото: администрация Судогодского района

Как сообщает администрация Судогодского района, мемориальная доска была открыта выпускнику школы №1 Александру Романову.

Александр родился в Судогде 20 июня 1999 года, и с 2006 по 2017 год проходил обучение в первой школе, которую окончил с золотой медалью.

Затем Александр поступил в Ивановский государственный энергетический университет, и будучи студентом решил получить военное образование. В 2018 году его зачислили в учебно-военный центр при университете, после чего в 2022 году он отправился по распределению на Сахалин на должность заместителя командира взвода.

В конце сентября 2022 года Александр Романов был направлен в зону проведения специальной военной операции, а в начале ноября получил осколочное ранение при выводе людей из-под обстрела. После ранения офицер решил продолжить службу. Погиб Александр 30 марта 2023 года, на тот момент он уже был командиром взвода. Посмертно он награжден Орденом Мужества.