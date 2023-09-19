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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:31

В Муроме женщина заявила о нападении, чтобы погасасить кредиты

Во Владимирской области женщина придумала историю о нападении, чтобы получить от мужа 100 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

12 сентября в Муроме в полицию обратилась 36-летняя уроженка Рязанской области, которая сейчас вахтовым методом работает в городе на Оке. Женщина пояснила, что днем, когда она шла в магазин по лесопарковой зоне, на нее напали двое неизвестных мужчин, лица которых были закрыты медицинскими масками. По словам потерпевшей, нападавшие порезали ее руки ножом, похитили 3 500 рублей и мобильный телефон, а также сделали фотографию ее порезанных рук, которую отправили на телефон супруга, чтобы получить 100 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Полицейские предупредили женщину об уголовной ответственности за ложный донос о преступлении. Опытные оперативники усомнились в правдивости истории о разбойном нападении. Опрашивая потерпевшую, полицейские пришли к выводу, что на женщину никто не нападал.

Уже на следующий день она написала явку с повинной. Женщина призналась, что имеет долги по кредитам. Придумав историю с разбоем, женщина сама отправила фотографии поверхностно порезанных рук своему супругу, надеясь получить крупную сумму денег. Получив фото, находившийся в Рязанской области супруг, не дозвонившись до жены, выехал в Муром, и впоследствии узнал об обмане.

На женщину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».