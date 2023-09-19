В Киржаче крупный пожар уничтожил заброшенный дом и повредил детский центр

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 19 сентября в 00.41 диспетчеры пожарной охраны получили сигнал о том, что огнем охвачено неэксплуатируемое здание на улице Коммунальная, 1.

На место ЧП выехал 21 сотрудник МЧС на семи пожарных машинах. На месте выяснилось, что звонок был поздним, и к моменту приезда первых расчетов двухэтажный дом горел открытым пламенем. При этом огонь грозил перекинуться на соседнее здание, в котором располагается детский оздоровительно-образовательный спортивный центр.

Пожарным удалось отстоять детский центр, локализовать огонь и потушить его. В результате общая выгоревшая площадь составила 160 квадратных метров, также пострадала часть крыши детского центра на площади 6 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.