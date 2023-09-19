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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:45

Владимирские медики нашли у 5-летнего ребенка опухоль при плановом обследовании

Ребенок экстренно санавиацией был доставлен в Федеральный центр города Москвы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

Пятилетнему пациенту владимирской ОДКБ по назначению невролога необходимо было сделать плановое МРТ-исследование. Перед этим УЗИ-специалисты Областной детской клинической больницы провели исследование брюшной полости и нашли объемное образование.

Мальчика госпитализировали в первое педиатрическое отделении ОДКБ, где врачи приняли решение отправить ребенка на дообследование: МСКТ органов брюшной полости, грудной клетки и МРТ головы с контрастным усилением.

После консультации с коллегами в федеральном НМИЦ, диагноз объемного образования брюшной полости был подтвержден. Ребенок экстренно санавиацией был доставлен в Федеральный центр города Москвы.