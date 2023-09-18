В Гусь-Хрустальном появится бронзовая скульптура стеклодува

фото из телеграм-канала Алексея Соколова

Гусь-Хрустальный получит 6,054 миллиона рублей на создание нового туристического маршрута, сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Соколов.

8 сентября в Правительстве Владимирской области на конкурсном отборе проектов, направленных на поддержку приоритетных направлений туристической деятельности был представлен новый туристический маршрут - "Легенды стеклодува". Он занял одно из призовых мест.

На полученные средства в сквере на ул.Калинина будет установлена бронзовая скульптура стеклодува, скамейки и урны. На туристических объектах города появятся информационные таблички.

Комитет по культуре и туризму Гусь-Хрустального в последние годы регулярно участвует в конкурсных отборах. Так в 2021 году на средства гранта был установлен символ города - "Гусь" и оборудовано освещение в лесопарке "Сказка". А в 2022 году однозначным победителем конкурса стал проект "Музея граненого стакана".