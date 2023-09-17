В Суздале срезают асфальт, уложенный в июле 2023 года

фото со страницы администрации Суздаля в ВКонтакте

13 сентября в Суздале начали работы по благоустройству улиц Кремлевская, Лебедева, Варганова. Запланированы работы по ремонту дорог, устройству тротуаров из тротуарной плитки, замена, выравнивание и поднятие бортового камня.

Неожиданностью для местных жителей стали работы по фрезерованию асфальтового покрытия на ул.Кремлевская, которое было уложено в июле этого года.

Как поясняют в администрации, решение по фрезерованию полосы асфальта, уложенного в июле этого года от дома № 7 до дома № 10, принято подрядчиком ГУП «ДСУ № 3» самостоятельно для создания единого продольного профиля проезжей части с учетом дальнейших работ по поднятию и выравниванию бортового камня вдоль этой полосы дороги.

Асфальтовое покрытие на отфрезерованной полосе дороги от дома № 7 до дома № 10 будет восстановлено силами, техникой и за счет средств подрядчика.