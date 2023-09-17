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НовостиОбщество17 сентября 2023 5:37

Владимирская область получит больше 70 миллионов рублей на догазификацию

Соответствующее распоряжение опубликовало Правительство РФ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте нормативно-правовых актов Правительства РФ опубликовано распоряжение от 12 сентября, связанное с субсидиями для регионов. В частности, речь идет о догазификации земельных участков.

Судя по документам, Владимирская область получит на догазификацию межбюджетный трансферт на сумму 70 488 000 рублей.

Напомним, что Владимирская область занимает шестое место по уровню газификации в стране. В регионе газифицировано 85 процентов территории. Высокими темпами идет социальная догазификация. При этом действуют субсидии для подключения к сетям.

С 2023 года максимальный размер субсидии увеличен до 100 тысяч рублей для отдельных категорий граждан. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей обеих групп ветеранов, многодетные и малоимущие семьи.