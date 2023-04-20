Владимирская область занимает шестое место по уровню газификации в стране

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Во Владимирской области продолжается программа газификации. Она расширена более чем в полтора раза. Объем ее финансирования увеличен с 12 до 21 миллиарда рублей. Масштабные инвестиции в развитие региона позволили удерживать лидирующие позиции по динамике газификации последние 5 лет. По этому показателю Владимирская область находится на 6 месте в России.

- Уровень газификации региона превышает 85 процентов, хотя средний российский показатель – 73 процента. Мы сотрудничаем с «Газпромом» на таком высоком уровне доверия, при котором возможна реализация самых сложных проектов, таких как газификация деревень и сел в границах национального парка «Мещера». Отдельная благодарность нашим партнерам за решение о строительстве пяти спортивных площадок. Жители Карабаново, Владимира, Камешково, Кольчугино и Меленок будут рады этим объектам, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

Кроме того, высокими темпами идет социальная догазификация. Ее потенциал составляет 28 тысяч домовладений. От жителей принято более 13 тысяч заявок, почти половина подключений по ним уже выполнена. При этом действуют субсидии для подключения к сетям.

С 2023 года максимальный размер субсидии увеличен до 100 тысяч рублей для отдельных категорий граждан. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей обеих групп ветеранов, многодетные и малоимущие семьи. Министерству социальной защиты поручено также провести работу с участниками СВО, желающими получить такую льготу.

К слову, наш регион – один из немногих, где такая мера поддержки предоставляется не только льготникам. Любой человек, прописанный в газифицируемом домовладении, вправе получить субсидию до 40 тысяч рублей.

Что касается графика погашения задолженности региона перед «Газпромом», то на 2023 год он уже подписан. Он предусматривает снижение задолженности на 202,5 миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

К 2031 году протяженность газовых сетей будет увеличена на 557 километров, планируется подготовить к принятию природного газа 8680 домовладений (квартир). Общий уровень газификации региона должен достичь 95 процентов.