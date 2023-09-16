В Суздале после реконструкции открыли детскую школу искусств имени Веры Фирсовой

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15 сентября после завершения больших ремонтно-реставрационных работ в Суздале снова распахнула двери для более 200 талантливых детей детская школа искусств им. Веры Фирсовой.

До реконструкции был очень серьёзный износ и самого здания, и сетей, и оборудования. В ходе ремонтно-реставрационных работ выявлялись новые обстоятельства, приходилось вносить изменения в проектную документацию. Реконструкция здания школы проводилась в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля. На работы из областного бюджета выделили субсидию объемом в 76 млн рублей. Кроме того, по нацпроекту «Культура» ДШИ получила 2,3 млн рублей на новые музыкальные инструменты, оборудование, учебно-методические пособия. Власти Суздальского района добавили более 20 млн рублей.

«Мы получили огромный подарок, всё просто сказочно, условия великолепные. Преподавателям будет комфортно работать, а детям – заниматься. Надеюсь, что в этих условиях наши ученики смогут добиваться ещё больших творческих успехов», – поделилась директор школы Инна Титова.