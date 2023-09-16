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НовостиОбщество16 сентября 2023 9:49

Во Владимире на одного жителя приходится меньше 30 квадратных метров жилья

Напомним, что социальная норма жилплощади равняется 33 "квадратам"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирстат опубликовал данные о жилищных условиях жителей Владимирской области. Оказалось, что лучше всего в регионе живут в Киржачском и Муромском районе, а вот Владимир не добирает социальную норму.

Так, просторнее всего в квартирах Киржачского и Муромского районов – там на одного жителя приходится в среднем по 43,1 и 42,2 квадратных метра соответственно. Меньшего всего квадратных метров жилой площади приходится на жителей округа Муром – 27,3 квадратных метра.

Ближе всего к социальным нормам жилой площади в 33 квадратных метра на человека приблизились в Ковровском, Юрьев-Польском, Селивановском и Кольчугинском районах – от 31 квадратного метра на человека до 32,2 квадратных метра на одного жителя.

Меньше 30 квадратных метров на человека приходится в домах Владимира, Коврова, Вязниковского, Камешковского и Гусь-Хрустального районов.