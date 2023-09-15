В Собинском районе телефонный хулиган «заминировал» собственную квартиру

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Собинского района завершили расследование уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Фигурантом по нему проходит 60-летний местный житель. По версии следствия, в январе очень пьяный житель Лакинска позвонил на номер «112» и сообщил о том, что у него есть ручная граната и он собирается взорвать жилой дом.

На место тут же выехали сотрудники полиции и регионального главка ФСБ. Мужчина рассказал правоохранителям, что имеет гранату, однако в квартире ничего похожего оперативники не обнаружили. В конце концов мужчина признался, что собирался лишь проверить, насколько быстро приедут стражи порядка и на самом деле пошутил.

В скором времени шутнику предстоит предстать перед Собинским городским судом, куда уголовное дело направлено на рассмотрение с утвержденным обвинительным заключением.