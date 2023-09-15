Во Владимире пройдет суд с медиками ОДКБ из-за смерти 5-летнего ребенка

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Лидия Малыгина, мама умершего при странных обстоятельствах 5-летнего ребенка в ОДКБ, сообщила о том, что 25 сентября пройдет судебное заседание с участием медиков. По ее словам, врачи не согласны с назначенными штрафами, сумма которых не превышает 20 тысяч рублей.

«Я вам открою секрет такой медицинской активности потенциально виновных лиц. Он состоит в том, чтобы хитро снять установленные компетентными экспертами диагнозы и связь со смертью сына. Следствие продолжается и позже я все, несомненно, расскажу. Будете удивлены, увидев, как представители ОДКБ возражают компетентному мнению профессора из Москвы, который установил связь смерти ребенка с медиками из ОДКБ», - пишет Лидия Малыгина на своей странице в ВКонтакте.

Напомним, что история произошла в октябре прошлого года. Ребенок жаловался на боль в животе, поднялась высокая температура. Из Юрьев-Польской больницы его направили в ОДКБ. Однако оттуда мальчика отправили домой с диагнозом «острый живот», но уже на следующий день боли усилились, местные доктора заподозрили перитонит, и повторно повезли ребенка в областную детскую больницу. Рентген показал кишечную непроходимость, но операцию делать не стали. Спустя час мальчика положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Но ребенок умер.

Через некоторое время провели повторную эксгумацию, которая показала, что у ребенка не хватает сразу несколько органов.

Региональный Следком завел уголовное дело, которое передали на федеральный уровень по настоянию матери умершего ребенка.