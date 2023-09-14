В Гороховецком районе задержали женщину, воровавшую в магазинах детское питание

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В Вязниковском районе завели уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Вологодской области. Девушка подозревается в краже.

7 сентября в полицию обратилась управляющая сетевого детского магазина, расположенного в Вязниках. Она сообщила о краже банок с детской смесью. По ее словам, исходя из записи камер видеонаблюдения, сделать это могла неизвестная женщина, которая взяла с полки в торговом зале три банки со смесью и, сложив их в пустую детскую коляску, покинула магазин и скрылась на автомобиле «Мерседес», сообщают в областном УМВД.

Стражи порядка получили приметы женщины и ориентировку на иномарку. В этот же день в Гороховецком районе госавтоинспекторы задержали «Мерседес». Передвигавшаяся на автомобиле девушка была доставлена в Вязниковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Полицейские установили, что задержанная также успела совершить кражу в Кольчугино. Из сетевого детского магазина она похитила девять банок с молочной смесью. Со слов безработной, похищенное детское питание на общую сумму более 24 тысяч рублей она планировала продать на рынке.

Девушка находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают ее причастность к другим преступлениям.