В Гусь-Хрустальном откроют Школу креативных индустрий

фото ДШИ имени Балакирева

В Гусь-Хрустальном готовится к открытию Школа креативных индустрий. Она распахнет свои двери на базе Детской школы искусств имени Балакирева в начале октября.

Просторные студии и современное оборудование для юных театралов, фотографов, дизайнеров и музыкантов. В школе креативных индустрий будут заниматься 120 детей. За два года они пройдут обучение по 6 направлениям., сообщает региональное Правительство.

Это будет вторая школа креативных индустрий. Первая работает во Владимире на базе областного колледжа культуры и искусства