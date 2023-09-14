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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:10

В Гусь-Хрустальном откроют Школу креативных индустрий

Она распахнет свои двери в начале октября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ДШИ имени Балакирева

фото ДШИ имени Балакирева

В Гусь-Хрустальном готовится к открытию Школа креативных индустрий. Она распахнет свои двери на базе Детской школы искусств имени Балакирева в начале октября.

Просторные студии и современное оборудование для юных театралов, фотографов, дизайнеров и музыкантов. В школе креативных индустрий будут заниматься 120 детей. За два года они пройдут обучение по 6 направлениям., сообщает региональное Правительство.

Это будет вторая школа креативных индустрий. Первая работает во Владимире на базе областного колледжа культуры и искусства