Владимирцы привезли призы Всероссийского чемпионата «Соколиная охота»

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В Ульяновске завершился Чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Была подготовлена соревновательная программа по актуальным трекам – доставка грузов разных форматов, автономная доставка грузов, проектирование квадрокоптеров и разработка мобильных платформ.

В отборе участвовало 56 субъектов Рф, в очном формате свои разработки представили ребята из 31 региона. В их числе – воспитанники владимирского детского технопарка «Кванториум-33» и их наставники. По итогам соревнований они завоевали призовые места.

В треке «Проектирование конструктора» (номинация «Концепция БПЛА») 1 место заняли Елена Исаева, Мария Саимова и Глеб Артюх (команда «Амега»); 2 место – Карина Дмитриева и Ульяна Федеева (команда «Легенды»). В треке «Мобильная платформа» 3 место – у Матвея Панина, Александра Екименкова, Дмитрия Майорова и Егора Румянцева (команда «Ёжики на паскале»).

В ходе соревнований ребята также приняли участие в мастер-классах по пилотированию, мотоспорту, укладке парашютов, соревнования по дзюдо, боксу, борьбе, мини-футболу, перетягиванию каната, тактическим играм. Были организованы экскурсии по отраслевым предприятиям Ульяновской области. В рамках авиационной программы состоялись показательные выступления семикратной абсолютной чемпионки мира по самолётному спорту Светланы Капаниной на самолёте «Экстра».