В Гусь-Хрустальном районе судебный пристав пытался сбыть психотропное вещество

фото УФСБ по Владимирской области

Региональное управление ФСБ выявило противоправную деятельность 24-летнего судебного пристава Гусь-Хрустального района.

Установлено, что в июне этого года он незаконно приобрел гашиш, а также 15 свертков психотропного вещества – смесь, содержащую в своем составе психотропное вещество амфетамин. После этого молодой человек сделал в лесу 15 закладок с психотропным веществом для сбыта и извлечения дохода.

В июле сотрудники УФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками ОНК МО УМВД России «Гусь-Хрустальный» задержали судебного пристава. Все психотропные и наркотические вещества изъяты из незаконного оборота.

На молодого человека завели уголовные дела. В сентябре обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело предано в суд.