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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:35

Во Владимире работа хостела «Шоколад» стала поводом для уголовного дела

Во Владимирской области следователи разбираются в хищении у жителей дома электричества в результате работы хостела
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает ОНФ Владимирской области, после резонанса на федеральном уровне Следственное управление СК России по Владимирской области завело уголовное дело по статье «Халатность».

Речь идет о деятельности хостела «Шоколад», находящегося в доме №67 «г» по улице Большая Нижегородская, неподалеку от Фрунзенского районного суда. Эта мини-гостиница давно стала предметом жалоб со стороны местных жителей, которые обвиняют хостел в нарушении покоя, а также в воровстве электричества.

Ранее на гостиницу накладывали арест судебные приставы за крупные долги за коммунальные услуги. В результате на жалобы людей обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Правда, пока не совсем ясно, кому именно инкриминируется халатность. Информация по данному факту уточняется.