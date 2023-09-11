В областной детской клинической больнице Владимира отремонтировали ординаторскую

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин сообщил у себя в телеграм-канале, что к нему с просьбой о помощи обратилась главный врач владимирской Областной детской клинической больницы Наталья Малинкина. Она попросила помочь обновить одну из ординаторских, где уже более 10 лет не было ремонта.

«Вместе с благотворительным фондом «ПроДобро» за лето провели полный ремонт: заменили полы, потолки, освещение, приобрели мебель. Хорошие условия для труда и отдыха улучшают работоспособность медицинского персонала и, уверен, это пойдет на пользу маленьким пациентам ОДКБ», написал Алексей Говырин.

Также подарки получили и ребята, которые лечатся в данной больнице. В палатах нескольких отделений заменили матрасы и подушки — на современные, удобные. Волонтеры фонда уже доставили в ОДКБ 132 матраса и 220 подушек.