Во Владимирской области назвали район с самой низкой явкой

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О том, что во Владимирской области явка избирателей оказалась крайне низкой мы уже писали. А теперь облизбирком опубликовал данные по явке в разрезе географии.

Напомним, что в целом на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва явка избирателей составила 24,77%. Однако это средняя цифра. Если же посмотреть по районам, то везде голосовали по разному. Например, во Владимире избиратели были менее активны, чем в районах. И все же самая низкая явка оказалась не в областном центре, а в Петушинском районе, где свой голос за кандидатов отдали всего 18,87 процента избирателей.

А самая высокая явка оказалась в Меленковском районе. Здесь проголосовали 52,76 процента избирателей. Всего в выборах приняли участие 268 448 избирателей.