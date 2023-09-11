Итоги выборов во Владимирской области: тотальное превосходство «Единой России» при низкой явке

Итоги голосования стали известны ближе к полуночи.

10 сентября завершились выборы в Законодательное собрание Владимирской области. Жители региона в течение трех дней выбирали 40 депутатов, которые в ближайшие пять лет будут принимать все законы, регламентирующие жизнь в области. После закрытия в 20.00 избирательных участков члены комиссий начали подсчет голосов. К полуночи практически все стало ясно.

Выборы закончились тотальным доминированием партии «Единая Россия», которая по предварительным раскладам взяла 34 мандата из 40! Такой результат может омрачать лишь одно – катастрофически низкая явка. На выборы пришло менее четверти избирателей. Если говорить точнее, то в выборах приняло участие 268 448 избирателей, что составляет лишь 24,77% от общего их числа.

Давайте же посмотрим, кто и в каком составе пробился в восьмой созыв Законодательного собрания 33 региона.

Первыми в облизбиркоме обнародовали итоги голосования по партийным спискам. После обработки 100 процентов протоколов результаты распределились следующим образом:

- первое место осталось за «Единой Россией» (55,47%);

- второе место – у КПРФ (14,02%);

- третье место – у ЛДПР (10,39%);

- четвертое место – у «Справедливой России (6,63%);

- пятое место – у «Партии пенсионеров» (6,06%);

- шестое – у «Новых Людей» (4,83%).

Как посчитал руководитель владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, при таком положении дел, «Единая Россия» получает 9 мандатов, КПРФ и ЛДПР - по два. Еще по одному месту в ЗС получают «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Фото из телеграм-канала областной избирательной комиссии.

Уже здесь видна большая разница между действующей партией власти и остальными. Однако гораздо сильнее преимущество единоросы сумели достигнуть в голосовании по одномандатным округам. Там во всех 25 округах победили ее представители. Вот кто победил среди одномандатников:

№1 - Александр Нефёдов (55,13%);

№2 - Олег Аристархов (54,26%);

№3 - Евгений Федоров (67,78%);

№4 - Павел Шатохин (51,41%);

№5 - Александр Дюженков (55,21%);

№6 - Дмитрий Рожков (57,13%);

№7 - Алексей Конышев (68,71%);

№8 - Павел Кутузов (50,32%);

№9 - Сергей Телегин (62,54%);

№10 - Алексей Метелкин (59,62%);

№11 - Екатерина Плышевская (56,02%);

№12 - Александр Цыганский (55,81%);

№13 - Александр Захаров (62,37%);

№14 - Сергей Козлов (61,87%);

№15 - Михаил Максюков (66,01%);

№16 - Николай Балахин (66,27%);

№17 - Игорь Лашманов (74,85%);

№18 - Андрей Фатеев (73,26%);

№19 - Александр Захаров (68,79%);

№20 - Инна Гаврилова (51,82%);

№21 - Эдуард Зубов (45,75%);

№22 - Людмила Николаева (66,48%);

№23 - Вячеслав Картухин (69,01%);

№24 - Роман Кавинов (73,74%);

№25 - Валерий Телегин (62,60%).

Окончательные итоги выборов должны будут подвести в ближайшие дни. Затем партии должны определить тех депутатов, которые попадут в ЗС через партийные списки. А здесь вполне могут быть неожиданности и сюрпризы. Потом в течение сентября депутатам выдадут удостоверения, после чего они официально займутся законотворческой деятельностью. В конце сентября им уже предстоит провести первое заседание.