Во Владимирской области в субботу дотла сгорел дом в деревне

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

9 сентября около 22 часов во Владимирской области произошел крупный пожар в деревне Денисово Гороховецкого района. Сгорел частный деревянный дом.

По сообщению ГУ МЧС России по Владимирской области, к моменту прибытия пожарных подразделений дом уже горел почти полностью. Предварительная площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Рассматриваются все версии - от замыкания проводки до сознательного поджога.