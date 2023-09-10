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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 8:12

Во Владимирской области в субботу дотла сгорел дом в деревне

В Гороховецком районе пожаром полностью уничтожен деревянный дом
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

9 сентября около 22 часов во Владимирской области произошел крупный пожар в деревне Денисово Гороховецкого района. Сгорел частный деревянный дом.

По сообщению ГУ МЧС России по Владимирской области, к моменту прибытия пожарных подразделений дом уже горел почти полностью. Предварительная площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Рассматриваются все версии - от замыкания проводки до сознательного поджога.