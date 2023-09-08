Во Владимирской области трассу М-7 ремонтируют в преддверие зимы

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на территории Владимирской области в преддверие зимы начались ремонты участков, на которых имеется наиболее много выбоин, колдобин и просадок.

Их ремонтируют методом устройства «карт» - фрезой снимают поврежденное покрытие, очищают участок, а получившуюся «карту» асфальтируют. Проще говоря, проводят ямочный ремонт.

В общей сложности планируется до конца сентября восстановить более 67 тысяч квадратных метров трассы в Гороховецком, Вязниковском и Ковровском районах, а также на Южном обходе Владимира.

Водителей дорожники просят быть внимательнее — в местах ремонта суживается проезжая часть и вводится ограничение скорости до 50 километров в час.

Сейчас работы ведутся в Вязниковском районе.