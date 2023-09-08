Владимир Киселев проголосовал на выборах в ЗС Владимирской области

фото из телеграм-канала Владимира Киселева

Во Владимирской области началось трехдневное голосование за депутатов Законодательного Собрания региона. Оно пройдет по 10 сентября включительно. Также в этом году избиратели Владимирской области впервые получили возможность воспользоваться технологией ДЭГ – дистанционного электронного голосования.

Свой голос отдал спикер Законодательного Собрания региона Владимир Киселев.

«Да, это еще удобней, но, признаюсь, я люблю, как и прежде, прийти утром на избирательный участок, поздороваться с членами комиссии и наблюдателями, расписаться в ведомости, получить бюллетень, заполнить его и опустить в урну. Именно так сегодня и поступил. Это уже традиция, обычай, ритуал, от которого не хочется отказываться. Сродни чтению "настоящих", бумажных книг, а не электронных», - отметил Владимир Киселев в своем телеграм-канале.

Подробнее о том, кого мы выбираем и как, можно прочитать в нашем материале.