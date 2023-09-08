Выборы в Заксобрание Владимирской области: как голосовать, кто избирается и другие подробности о трехдневном голосовании

Уже в 8 часов утра свой голос отдали наиболее активные жители региона.

Во Владимирской области закончился период агитации. И сразу, без дня тишины начались сами выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области. Процедура голосования растянулась на три дня: отдать свой голос можно будет 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Мы собрали для вас все наиболее важные цифры о предстоящих выборах.

Почти тысяча участков, почти 500 кандидатов

Для избирателей будут работать 978 избирательных участков. 975 открыты все три дня голосования. Еще три, что находятся в местах временного нахождения избирателей – областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира и центральной городской больнице города Коврова – работают только 10 сентября.

В выборах депутатов Законодательного Собрания участвуют 478 кандидатов. Из них 109 выдвинуты по 25 одномандатным избирательным округам от семи избирательных объединений (ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Коммунисты России»), 369 - в составе списков, выдвинутых по единому избирательному округу от шести избирательных объединений (ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду»).

На 327 избирательных участках, а также во всех 23 территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения с непрерывной видеотрансляцией. Перед запуском система видеонаблюдения тестируется. Правда, с утра 8 сентября из-за проблем с интернетом на участке №357 в школе №32 города Владимира видетрансляция не велась. В любом случае, происходящее на участках в онлайн-режиме транслируется в штабе по наблюдению за выборами, который работает во Владимирском филиале РАНХиГС.

Фото предоставлено облизбиркомом.

Кстати, во Владимире открылось 140 избирательных участков. На избирательных участках, расположенных в школе №2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова, в школе №13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина и в школе №43 имени диктора Ю.Б. Левитана 8-10 сентября будут работать интерактивные панели. С их помощью жители областной столицы смогут узнать о наших прославленных земляках, имена которых носят эти учебные заведения.

КОИБы и ДЭГи

На 60 избирательных участках в Коврове и 25 участках в Александрове и Струнино установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 и КОИБ-2017). Представители участковых избирательных комиссий прошли обучение работе с оборудованием. На остальных избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы». В помещениях избиркомов установлено необходимое оборудование со специальным программным обеспечением.

Фото предоставлено облизбиркомом.

Более 43 тысяч избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет применяться во Владимирской области впервые. Проголосовать дистанционно можно будет на портале ДЭГ 8, 9 и 10 сентября. Избиратель, подавший заявление об участии в ДЭГ и не отозвавший его за три дня до первого дня голосования, имеет право проголосовать только дистанционно. Если нет доступа к устройству, подключенному к сети Интернет, проголосовать можно в пунктах ДЭГ, оборудованных в отдельных помещениях избирательных участков. Во Владимирской области таких пунктов 237. Их список размещен на сайте облизбиркома в разделе «Единый день голосования».

Более 3,5 тысяч избирателей Владимирской области воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» и выбрали удобный для себя избирательный участок в пределах региона для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания.

Телефонная горячей линии облизбиркома 8(4922)77-32-33 будет работать все три дня голосования с 8.00 до 20.00.