Губернатор Александр Авдеев проголосовал на выборах в ЗС Владимирской области

.

8 сентября в 8.00 открылись избирательные участки во Владимирской области. В течение трех дней владимирцы будут выбирать депутатов Законодательного собрания 33 региона. И первые проголосовавшие уже есть. Среди них оказался и губернатор Александр Авдеев.

«Заехал на избирательный участок перед началом рабочего дня, чтобы отдать свой голос», - сообщил он у себя в телеграм-канале. Также губернатор попросил владимирцев сделать волеизъявление и отдать свой голос за того, кандидата, которого посчитают достойным. По словам губернатора выбора позволят «сформировать повестку, по которой мы будем жить ближайшие пять лет».

Напомним, что во Владимире выборы пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Подробнее о том, кого мы выбираем и как, можно прочитать в нашем материале.