Из Владимирской области в августе железной дорогой вывезли 135 тысяч тонн грузов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в августе текущего года во Владимирской области погрузка составила 135,7 тысяч тонн.

Всего же с начала года эта цифра достигла около 1 миллиона тонн, что на 4 процента ниже аналогичного прошлогоднего уровня.

За это время из Владимирской области вывезли 369 тысяч тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 236,5 тысяч тонн строительных грузов, 87,7 тысяч тонн метизов, 35,9 тысяч тонн лома черных металлов, 31,9 тысяч тонн флюсов, и 69 тысяч тонн лесных грузов, что на 37,8 процента больше прошлого года.