Владимирцы приобрели квартиры в новостройках на 8,9 млрд рублей

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Владимирское отделение Центробанка РФ сообщает, что с момента введения механизма проектного финансирования жилищного строительства по 1 июля 2023 года владимирцы получили ключи от 3199 квартир. После сдачи возведенного жилья в эксплуатацию застройщикам перечислено со счетов эскроу 8,9 млрд рублей.

Еще 3451 владимирцев ожидают получения ключей от новой квартиры. Их средства (более 10,8 млрд рублей) находятся в банках на счетах эскроу до момента завершения строительства.

«Использование механизма проектного финансирования позволяет безопасно приобрести квартиру в строящемся доме. Средства покупателя на счете эскроу до 10 млн рублей застрахованы государством. Застройщик получает к ним доступ только после исполнения обязательств по договору», — подчеркнула начальник экономического отдела Владимирского отделения Банка России Лариса Разова.

На 1 июля 2023 года владимирские строители одолжили в банках более 20 млрд рублей на возведение жилья, что в 1,7 раза больше чем годом ранее. Количество действующих договоров застройщиков с банками выросло до 74. По количеству подписанных соглашений регион занимает третье место в Центральном федеральном округе, не считая Москву и Московскую область.