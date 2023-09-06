В Муроме экс-главу бюро медико-социальной экспертизы осудили за 12 взяток

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Как сообщают прокуратура, УФСБ и УМВД России по Владимирской области, Муромский городской суд вынес приговор бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы — филиала №19 Главного бюро МСЭ по Владимирской области Минтруда России.

Врач обвинялся в получении 12 взяток от разных людей, которым с июля 2014 по апрель 2020 года он за деньги в размере от 15 до 90 тысяч рублей устанавливал третью группу инвалидности на год, либо бессрочно. В целом доктор получил более 670 тысяч рублей.

Данные об «инвалидах» затем направлялись в территориальное отделение Пенсионного фонда России.

С учетом всех обстоятельств суд признал экс-главу бюро МСЭ виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 1,8 миллиона рублей и лишением права занимать должности в МСЭ сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.