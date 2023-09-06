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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:59

В Петушинской районной больнице установили новый томограф

Компьютерная томография станет доступна жителям сразу трех районов региона
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Минздрав Владимирской области сообщает, что 31 августа в Петушинской районной больнице установили новый томограф. Специалисты больницы уже прошли обучение. Сейчас кабинет КТ готовится принять первых пациентов.

На новом томографе можно пройти исследования (в том числе требующие контрастного усиления):

- головного мозга;

- носовых пазух;

- органов грудной клетки;

- органов брюшной полости;

- органов малого таза;

- органов мочевыделительной системы;

- суставов;

- позвоночника;

Компьютерная томография в Петушинской райбольнице станет доступна для жителей Петушинского, Гусь-Хрустального, Собинского районов. График работы - по будням с 8.00 до 22.00. Запись на обследование по полису ОМС осуществляется по системе врач-врач.