Фото Правительства Владимирской области.
Минздрав Владимирской области сообщает, что 31 августа в Петушинской районной больнице установили новый томограф. Специалисты больницы уже прошли обучение. Сейчас кабинет КТ готовится принять первых пациентов.
На новом томографе можно пройти исследования (в том числе требующие контрастного усиления):
- головного мозга;
- носовых пазух;
- органов грудной клетки;
- органов брюшной полости;
- органов малого таза;
- органов мочевыделительной системы;
- суставов;
- позвоночника;
Компьютерная томография в Петушинской райбольнице станет доступна для жителей Петушинского, Гусь-Хрустального, Собинского районов. График работы - по будням с 8.00 до 22.00. Запись на обследование по полису ОМС осуществляется по системе врач-врач.