Фото Правительства Владимирской области.

Минздрав Владимирской области сообщает, что 31 августа в Петушинской районной больнице установили новый томограф. Специалисты больницы уже прошли обучение. Сейчас кабинет КТ готовится принять первых пациентов.

На новом томографе можно пройти исследования (в том числе требующие контрастного усиления):

- головного мозга;

- носовых пазух;

- органов грудной клетки;

- органов брюшной полости;

- органов малого таза;

- органов мочевыделительной системы;

- суставов;

- позвоночника;

Компьютерная томография в Петушинской райбольнице станет доступна для жителей Петушинского, Гусь-Хрустального, Собинского районов. График работы - по будням с 8.00 до 22.00. Запись на обследование по полису ОМС осуществляется по системе врач-врач.