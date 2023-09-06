В Петушинском районе водителя грузовика осудят за смертельное ДТП

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемым по которому проходит гражданин Белоруссии.

Дальнобойщика обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Страшная авария случилась 16 июня текущего года на выезде с трассы М-12 на федеральную автодорогу М-7 «Волга».

По версии следствия, водитель «КамАЗа», ехавшего в сторону Москвы, решил развернуться на Владимир вопреки предписанию знаков, и во время маневра полуприцепом перегородил обе полосы. В результате ехавшая со стороны Владимира «Лада» пятнадцатой модели не успела затормозить, и произошло столкновение.

К сожалению, женщина-пассажир из «Лады» от полученных травм скончалась на месте, а ее двухлетнюю дочку врачи увезли в больницу с тяжелыми травмами.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.