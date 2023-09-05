В Кольчугино прокуратура наказала за бездействие главу управляющей компании

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку по обращениям местных жителей, пожаловавшихся на плохое состояние общедомового имущества.

Проверка установила, что в одном из домов города в первом и третьем подъездах на лестницах имеются следы дождевой воды, которая попала туда через крышу. В подвале обнаружился хлам из горючих материалов, а бетонные козырьки подъездов и ступени оказались повреждены.

Генеральному директору управляющей компании ООО «ЖЭУ №3» было внесено представление, однако ответа на него прокуратура не дождалась, а мер к устранению нарушений принято не было. Тогда на гендиректора возбудили дело об административном правонарушении по статье «Умышленное невыполнение требований прокурора».

Фактическое устранение нарушений находится на прокурорском контроле.