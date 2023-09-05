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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:17

Из Владимирской области в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

Бойцам от 27 до 46 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

Из Владимирской области на службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев.

Это наши земляки от 27 до 46 лет из городов Александров, Владимир, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Ковров, Кольчугино, Муром и Суздаль. Проводить бойцов пришли представители областного Правительства, военкомата, Владимирской епархии, волонтёры, родные и друзья.

Парней напутствовал и военнослужащий Александр, который после реабилитации вновь вернется в строй:

«Вы надели форму, там возьмете в руки оружие и станете друг другу братьями. Братья бывают кровными, а там вы станете пороховыми братьями. Берегите своих товарищей, и они будут беречь вас. Сбережете друг друга, вернетесь и обязательно с победой. Пока вы в строю, вы - боевая единица, вы будете бить врага. Удачи вам, ребята. Всё получится!»