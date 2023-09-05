Тренер Александр Горбачев покинул владимирское "Торпедо"

Александр Горбачев. Фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

Владимирское «Торпедо» и главный тренер команды Александр Николаевич Горбачёв договорились о прекращении трудовых отношений по согласию сторон с 5 сентября.

Напомним, о возможном уходе из команды наставник черно-белых высказался после неудачной игры с "Звездой". "Торпедо" потерпело поражение со счетом 1:4. Это было пятое поражение команды, включая кубковое. Сейчас черно-белые находятся на последней, 18-й строчке, турнирной таблицы.

Ранее команду покинули сильные игроки, у команды не стало лидера, который бы вел за собой. А молодые футболисты не смогли заиграть. Александр Горбачев признался, что разочарован игрой "Торпедо".