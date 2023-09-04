Владимирское "Торпедо" с разгромным счетом проиграло "Звезде"

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

3 сентября на большой спортивной арене владимирское "Торпедо" принимало "Звезду", которой сейчас руководит известный футболист Дмитрий Комбаров. Команда, к слову, не самая сильная. И все же игра у черно-белых не задалась.

Уже на 3-й минуте встречи соперник открыл счет. Отыграться черно-белые не смогли, и уже в начале второго тайма вновь получили гол в свои ворота. Был удален сильный игрок владимирского "Торпедо" Никита Голуб, кроме того, получил травму и был заменен Дени Далиев. У владимирских футболистов игра совсем разладилась. И все же они смогли отыграть один мяч. Но он был единственным. После чего футболисты "Звезды" забили в ворота черно-белых еще два гола.

Для "Торпедо" это пятое подряд поражение, включая кубковое. В итоге команда опустилась на последнее, 18-е место, турнирной таблицы.

«Так хорошо подготовились мы, с моего тренерского взгляда. И разобрали соперника, и хорошее теоретическое занятие дали игрокам, и всё это перенесли на поле. И все футболисты вроде бы поняли, как добиться результата. И вот начало игры, третья минута, и мы сами себе привозим мяч! Очередной раз даем повод сопернику владеть инициативой», - отметил тренер черно-белых Александр Горбачев.

Наставник "Торпедо" признал, что команда разочаровала, с каждым туром становится все хуже. И почему происходят ошибки, он не понимает. Александр Горбачев уже подумывает об увольнении. Этот вопрос он намерен поднять на встрече с директором клуба.

9 сентября "Торпедо" сыграет дома с "Балтикой-БФУ".