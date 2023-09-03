В Собинском районе один человек погиб в вылетевшей с дороги машине

Фото: ГКУ "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария случилась на 7 километре автодороги «Собинка-Вышманово-Асерхово-Буланово» неподалеку от деревни Арбузово в 6.17 утра 3 сентября.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделения МЧС и спасатели.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Приора» под управлением 38-летнего мужчины вылетел с трассы и перевернулся. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением.

К сожалению, сам водитель от полученых травм скончался до приезда врачей. Также травмы получила его 18-летняя пассажирка, которую бригада «скорой помощи» доставила в больницу.

Как сообщает Служба гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области, спасатели аварийно-спасательной службы достали из перевернувшейся машины погибшего при помощи гидравлического оборудования.

По факту случившегося проводится проверка.