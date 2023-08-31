Застройщик микрорайона Содышка предлагает построить эстакаду на Пекинке

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На сайте мэрии появились изменения к проекту застройки микрорайона Содышка. Речь идет о квартале за перекрестком улицы Горького и трассой Р-132 «Золотое кольцо».

По документам, в микрорайоне будут проживать 2,7 тысячи человек. Кроме самих домов там появятся парковки общей вместимостью 1,6 тысячи автомобилей, а также торгово-развлекательный центр. На первых этажах домов разместятся отделения банков и почты, два детских сада на 150 мест, тренажерный зал, поликлиника, химчистка, магазины. Также в проекте есть и зеленая рекреационная зона с бульваром, выходящим к водохранилищу Содышки.

Кроме того, застройщик предлагает сделать на перекрестке улиц Горького и федеральной трассы Р-132 разворотные полосы и эстакаду. Также в проекте обозначена новая дорога-дублер улицы Лакина. Существующий пешеходный переход через улицу Горького в случае строительства эстакады станет подземным.

Общественное обсуждение продлится до 13 сентября. С проектом можно ознакомиться в городском управлении архитектуры и строительства (Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528). Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 12.30 — 17.00